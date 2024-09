SEM VIVI

'Não vou participar e nunca falei que iria', diz Viviane Araújo sobre documentário de Belo

Projeto visual será disponibilizado em novembro no Globoplay

Da Redação

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 09:43

Viviane Araújo e Belo Crédito: Site Ego

O cantor Belo terá a vida documentada e publicada no Globoplay em novembro. Todas as fases da área pessoal e profissional serão retratadas no projeto visual, inclusive, a fase em que ele ficou preso e até o relacionamento com a dançarina Viviane Araújo.

No entanto, a própria ex-esposa de Belo deixou claro que não vai participar do documentário. "Não vou participar. E nunca falei que iria", disparou Viviane em resposta ao EXTRA.

Os dois ficaram juntos entre 1998 e 2007, quase uma década de relacionamento. O fim do casamento aconteceu devido a uma traição e Gracyanne Barbosa teria sido o pivô. Mesmo não sendo um incômodo relembrar o passado, Viviane acredita que não precisa falar novamente sobre o assunto.

"Isso não me atinge mais. É uma história que não me diz mais nada. Não afeta a minha vida hoje em nenhum aspecto, então não me diz mais respeito", finaliza.

Belo nega traição de Gracyanne Barbosa e admite romance com outra em casamento

O cantor Belo negou que a influenciadora Gracyanne Barbosa tenha o traído. O artista revelou que ele e Gracyanne já estavam separados na época em que a influenciadora se envolveu com um personal trainer. Ele ainda admitiu também ter vivido um romance com outra pessoa.

A declaração foi dada pelo cantor durante uma participação no Sabadou com Virginia, programa do SBT. Questionado se perdoaria uma traição, Belo respondeu: "Eu perdoaria porque aquilo não foi traição. Nós estávamos vivendo uma crise no nosso relacionamento, estávamos muito mais 'para lá do que para cá'."