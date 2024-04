A CAUSA DE TUDO

Ex-namorado de Viviane Araújo admite ter sido pivô da separação com Belo; entenda

Ex-jogador de futebol teve relação com dançarina

Da Redação

Publicado em 30 de abril de 2024 às 09:52

Viviane com Radamés / Viviane com Belo Crédito: Redes sociais

O ex-jogador e ex-namorado da dançarina Viviane Araújo revelou que foi o pivô do fim do casamento entre Belo e musa do Salgueiro, se arrependendo logo em seguida de ter se envolvido com uma mulher casada.

A conversa aconteceu na noite desta segunda-feira (29), em bate-papo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. Ele afirmou que sua atitude foi "coisa de menino, de imaturo, sem juízo".

"Me arrependo muito de ter me envolvido com uma mulher casada, que tinha compromisso com uma pessoa pública", disse. Radamés ainda chegou a desabafar, alegando que Viviane nunca admitiu que ele foi o pivô do fim do casamento dela com Belo.

O ex-jogador comentou que Viviane nunca te defendeu e acabou recebendo diversos comentários maldosos sobre a relação na época.

"Eu sempre saí como o filho da p*ta da história. A Viviane sempre saiu como a coitadinha, como a vítima, mas eu não tive voz na época e preferi me casar", disse.