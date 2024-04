FIM JÁ ESTAVA PRÓXIMO

'Desde o fim do ano passado', revela Belo sobre o término com Gracyanne Barbosa

Cantor foi um dos convidados do Domingão com Huck

O Domingão com Huck teve como convidado o cantor Belo, que conversou sobre a vida profissional e pessoal, principalmente após o fim do relacionamento com a ex-esposa, Gracyanne Barbosa.