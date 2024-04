APROVEITANDO A VIDA

Solteira pós-término com Belo, Gracyanne é vista na companhia de outro homem

O narrador do vídeo brinca com a situação. “O Belo perdeu, ó a Gracyanne ali”, diz ele que, em seguida, canta uma música do cantor.

“Eu tô com saudade do seu digitando. Dedo batendo na tela, foto aleatória e áudio chegando. Mas essa saudade, só eu que tô carregando. Enquanto você deve tá gastando bateria com outro fulano”, dizia a letra do lançamento da dupla Gustavo Moura e Rafael.