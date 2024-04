DISPUTA

Belo pediu demissão do personal, mas Gracyanne tentou intervir em favor do amante

Antes do affair do personal Gilson Oliveira e Gracyanne Barbosa vir a público, resultando na separação oficial da musa fitness com Belo, o empresário do cantor foi até a academia onde ele trabalhava pedir a demissão do profissional. Ao saber da vontade do então marido, a influenciadora tentou intervir em favor do amante.