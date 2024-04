"DEFEITO MEU"

Gracyanne chora ao falar de separação: 'Me arrependo de não procurar terapia'

A influenciadora admitiu que se arrepende de não ter expressado seus sentimentos de tristeza durante o relacionamento

Da Redação

Publicado em 24 de abril de 2024 às 20:35

Belo e Gracyanne estavam juntos há 16 anos Crédito: Reprodução

A influenciadora fitness, Gracyanne Barbosa, respondeu perguntas de seguidores através das redes sociais, onde revelou que que jamais esperava o fim de seu casamento com Belo. Ela também disse estar arrependida por não ter renovado o amor diariamente e por não ter buscado terapia de casal para evitar a separação.

Nos vídeos, postados nesta quarta-feira (24), Gracyanne admite que se arrepende de não ter expressado seus sentimentos de tristeza durante o relacionamento, atribuindo isso ao orgulho. "Eu não me arrependo com o fim do meu relacionamento, eu me arrependo de não ter tentado renovar o amor todos os dias, de não ter falado. O meu orgulho é muito grande, eu não vou falar que eu estou me sentindo deixada de lado", disse.

Ela reconheceu a importância de ter aberto o diálogo sobre suas emoções e lamentou não ter procurado ajuda profissional para fortalecer a relação com Belo. A influenciadora ainda revelou que os dois não tinham tempo para a relação devido aos compromissos.

"Não conseguíamos tirar um tempo para a gente. Casamos na igreja há 12 anos e até hoje não tivemos tempo para a lua de mel. Quando a gente tentou, ligaram para ele voltar e fazer um show. Que casal é esse?", completou.

O término do relacionamento entre Belo e Gracyanne foi anunciado recentemente, após quase 12 anos de casamento e 16 anos juntos. Apesar do fim da união, Gracyanne enfatizou que viveu um breve affair com o personal trainer Gilson de Oliveira, esclarecendo que não traiu Belo com o treinador.