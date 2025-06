DESESPERO

'Corpos por todos os lados', diz sobrevivente de queda de avião na Índia

Britânico Vishwash Kumar Ramesh, de 40 anos, ficou ferido no peito, nos olhos e nos pés

Um avião com 242 pessoas caiu próximo ao aeroporto da cidade de Ahmedabad, no oeste da Índia, no início da manhã desta quinta-feira (12), no horário de Brasília. Inicialmente, a imprensa indiana afirmou que não havia sobreviventes. A polícia local, no entanto, confirmou que duas vítimas estão com vida. Uma delas é o britânico Vishwash Kumar Ramesh, de 40 anos, que relatou como foram os instantes que antecederam a queda ao jornal Hindustan Times. >