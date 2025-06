variedades

4 dicas de decoração para o quarto do casal

Veja como alguns aspectos podem influenciar diretamente o bem-estar, o diálogo e a harmonia do relacionamento

Publicado em 12 de junho de 2025 às 19:09

A decoração do quarto do casal pode favorecer o relacionamento Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

O quarto do casal é um espaço íntimo e reservado, onde a conexão emocional e afetiva entre os parceiros pode ser fortalecida diariamente. Por isso, a decoração desse ambiente vai além da estética — ela pode influenciar diretamente o bem-estar, o diálogo e a harmonia do relacionamento. >

Neste contexto, investir em uma decoração que reflita o gosto dos dois ajuda a transformar o quarto em um verdadeiro refúgio de tranquilidade e amor. “[…] Para criar um ambiente que deve ser agradável para o casal, é fundamental escutar os clientes, entender o que é importante para cada um e encontrar um denominador comum — seja uma cor, ou um quadro, algo que remeta ao casal —, e trabalhar itens que se encaixam na personalidade individual e do casal, para que os dois se sintam pertencentes desse espaço tão especial”, explica a arquiteta e especialista em psicoarquitetura Luciana Patriarcha. >

Abaixo, a profissional lista algumas dicas de decoração para o quarto do casal . Confira! >

1. Crie ambientes únicos e pessoais

O importante é que o quarto tenha características do casal, com espaço para as visões de cada um. “Os dormitórios contemporâneos geralmente são os favoritos dos casais jovens. Um ambiente versátil, que atende de forma prática e muito agradável suas necessidades”, explica Luciana Patriarcha. >

É possível criar um ambiente bastante atual. “Geralmente trabalhamos com cabeceiras estofadas ou um mix de madeira e estofado, tons claros, iluminação indireta, mesinhas de cabeceira soltas com design moderno e atemporal, plantas e decoração que remete a memórias afetivas do casal”, lista a arquiteta. >

2. Priorize sempre o conforto

O foco desde o início do projeto deve ser o conforto do casal, levando em conta que o quarto é o local onde mais passam tempo juntos. “A cama é o elemento central do quarto; sendo assim, a roupa de cama faz toda a diferença para tornar o ambiente acolhedor e aconchegante”, explica. >

Segundo a especialistas, roupas de cama claras e com sobreposição de travesseiros ajudam a tornar o local mais convidativo. Além disso, ela ressalta que manter a cama arrumada passa a sensação de organização e tranquilidade. “Uma cabeceira, seja estofada ou até mesmo de madeira, dá um charme especial para a cama, além de uma sensação térmica mais aconchegante”, ressalta. >

Elementos com valor sentimental podem ser adicionados à decoração do quarto Crédito: Imagem: Followtheflow | Shutterstock

3. Insira elementos com valor sentimental

Outra forma de fazer um cômodo acolhedor é inserindo peças importantes para a jornada do relacionamento . “[…] O uso de quadros com paisagens, fotos de viagens ou animais desbloqueia memórias afetivas e torna o espaço mais seguro e acolhedor”, explica Luciana Patriarcha. >

Contudo, é importante se atentar às preferências de cada parceiro. “O ideal é que em cada mesa de cabeceira tenha itens relevantes e significativos para cada um, pois assim conseguimos manter a individualidade, mesmo no dormitório que é dividido pelo casal”, aconselha. >

4. Elementos que favorecem a intimidade

Certos elementos podem ser inseridos no quarto para favorecer a intimidade do casal. “As luzes indiretas com tom quente criam um ambiente mais aconchegante e favorecem a intimidade”, explica a arquiteta. Além disso, segundo ela, esculturas ou quadros que remetem a símbolos românticos, como fotos do casal em momentos especiais juntos, podem criar um ambiente de cumplicidade. >

“Podemos apostar nos elementos na cor vermelha, sejam detalhes em roupas de cama ou luzes coloridas que propiciam o romance. Mas tome cuidado, pois, de acordo com a psicologia das cores, exagerar na cor vermelha pode favorecer a irritabilidade e os conflitos”, alerta. >