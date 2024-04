VERSÃO DELE

Personal revela que caso com Gracyanne durou seis meses: 'Belo pediu minha cabeça'

O personal trainer Gilson de Oliveira, apontado como pivô da separação de Belo e Gracyanne, quebrou o silêncio e apresentou sua versão da história. Em entrevista conduzida pelo ator Raul Gazolla no canal do YouTube do advogado Joabs Sobrinho, ele afirmou que a notícia da traição foi plantada para promover a turnê comemorativo que o pagodeiro está fazendo com o grupo Soweto.