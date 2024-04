NÃO HOUVE TRAIÇÃO

Personal apontado como pivô do fim de Gracyanne e Belo nega traição: 'Adultos livres'

Gilson Oliveira se defendeu das acusações

Da Redação

Publicado em 22 de abril de 2024 às 11:10

Gilson, Gracyanne, Belo Crédito: Redes sociais

O personal trainer Gilson Oliveira, apontado como o pivô do fim do relacionamento entre Gracyanne Barbosa e Belo, se manifestou contra as notícias que têm saído nos últimos dias com o seu nome na mídia.

Segundo ele, em um vídeo enviado ao Splash, do UOL, a influenciadora fitness não o defendeu e nem explicou aos sites que a relação entre eles foi consensual "entre dois adultos livres", não ocorrendo a traição de fato.

Para Gilson, toda essa mídia em torno da traição foi feita para alavancar a turnê do Soweto, que iniciou no último sábado (20).

"Belo não precisava disso, muito menos Leo Dias, trazendo uma situação a público de forma totalmente distorcida. Nós iremos corrigir todas essas injustiças", disse.

Entre as informações que circulam nas redes sociais, é que Gracyanne conheceu um homem na academia quando já estava separada de Belo. O fim do casamento, no entanto, não tinha sido informado pelo ex-casal, causando os boatos de uma possível traição.

Belo e Gracyanne estariam separados há oito meses, mas mantendo as aparências para publicidades e outros projetos juntos. Além disso, continuavam na mesma casa, mas com o desgaste da relação. A musa fitness entrou com o processo para o divórcio na Justiça.