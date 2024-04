DESABAFO NAS REDES

Gracyanne Barbosa diz que não sente culpa por término com Belo: 'Casamento não é só amor'

Separação do casal foi confirmada após boatos de traição

A musa fitness Gracyanne Barbosa desabafou novamente sobre o fim do casamento com Belo, pelas redes sociais na segunda-feira (22), quando o cantor completou 50 anos. Ela publicou um vídeo treinando e respondeu comentários de seguidores questionando sobre a relação do ex-casal.