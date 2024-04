FAMOSOS

Abalada com separação, Gracyanne Barbosa posa na academia e desabafa: 'Mente ruim'

O término do casamento com o cantor Belo tem deixado Gracyanne Barbosa abalada. O casal brigou e decidiu se separar há oito meses, após uma traição da musa fitness com o personal trainer Gilson de Oliveira, mas só veio à tona nesta sexta (19). Com tanta exposição, a influenciadora disse que está vivendo uma fase difícil.