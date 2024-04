ACABOU, MAS NÃO É O FIM

Belo sai de casa e Gracyanne fala em chance de reatar: 'Precisamos de um tempinho'

Ainda não se sabe o destino do cantor

Publicizada a separação, Belo tomou a decisão de deixar a casa onde vivia com Gracyanne no Rio de Janeiro. Ainda não se sabe para onde ele vai, mas a decisão foi tomada para os dois terem um tempo para colocar a cabeça no lugar.