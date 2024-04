TERMINARAM

Gracyanne Barbosa confessa que traiu Belo com ‘colega de academia’

Musa fitness atualmente não está nem com o cantor nem com o personal

Da Redação

Publicado em 18 de abril de 2024 às 18:31

Após o anúncio o término, a confirmação do motivo: Gracyanne Barbosa traiu Belo. A própria musa fitness revelou a infidelidade em conversa com o colunista Leo Dias. O affair extraconjugal foi com um colega de academia.

“Eu conversei com a Gracyanne e ela me confirmou que teve um caso extraconjugal. Eu perguntei quem era e ela falou que é uma pessoa que frequentava a mesma academia que ela”, disse Leo Dias no programa “Fofocalizando” (SBT), desta tarde.

O casal terminou o relacionamento de 15 anos há oito meses, mas seguem vivendo na mesma residência. Belo, entretanto, já planeja se mudar.

“Ela admite que errou com o Belo. Ela não tinha momentos a sós com ele, nem para resolver a crise no casamento deles. Mora muita gente lá”, disse apresentador do programa de fofoca.

Ainda de acordo com Leo Dias, Gracyanne conheceu um personal trainer, identificado como Gilson, e os dois acabaram tendo um caso.