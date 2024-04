ASSISTA

Wagner Moura relembra entrevista dada quando criança: 'Todo sujo de lama'

Apesar de nascido em Salvador, Wagner Moura viveu sua infância na cidade de Rodelas, no norte da Bahia. Em entrevista ao podcast PodPah, o ator relembrou uma entrevista que deu quando criança lamentando a destruição da cidade para a construção de uma barragem.

"Quando eu tinha 10 anos, todo mundo teve que se mudar para a cidade Nova Rodelas. E as equipes de TV foram lá cobrir isso. E eu estava lá, todo sujo de lama, e chegou um repórter me perguntando 'o que você acha disso?'. E tem um vídeo na internet mostrando eu, com onze anos", narrou o ator.