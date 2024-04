TREINAMENTO

Wagner Moura conta que quebrou o nariz de um policial do Bope durante ‘Tropa de Elite’

Ator disse que ficou surpreso com a reação do policial

Alô Alô Bahia

Publicado em 18 de abril de 2024 às 10:08

Ator Wagner Moura fala em podcast sobre o amor pelo Vitória Crédito: Reprodução

O ator Wagner Moura foi o convidado do podcast Podpah na terça-feira (16) e, na entrevista, contou ter quebrado o nariz de um policial do Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro, o Bope, durante as preparações para viver o Capitão Nascimento, protagonista de “Tropa de Elite”, de 2007.

“A preparação era sinistra. Eu quebrei o nariz de um cara do Bope. Foi louco, o cara ficava me provocando no treinamento e teve uma hora que ele falou uma coisa lá do meu filho e eu quebrei o nariz dele”, contou

O ator disse que ficou surpreso com a reação do policial. “Ele adorou e falou: ‘É isso aí. Agora sim!’”. Wagner Moura também falou da importância de interpretar o Capitão para sua carreira. Para viver o personagem, Moura fez treinamento intensivo com os policiais do Bope. “Os caras falaram que depois do treinamento que fizemos, estávamos mais aptos para as ruas que a polícia comum”, relembra.