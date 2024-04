PAIXÃO RUBRO-NEGRA

‘O Vitória está me dando muito orgulho’, vibra ator Wagner Moura

Artista baiano falou cobre o amor ao time do coração e a relação com o Barradão

Da Redação

Publicado em 17 de abril de 2024 às 14:59

Ator Wagner Moura fala em podcast sobre o amor pelo Vitória Crédito: Reprodução

No Brasil para a divulgação do novo filme 'Guerra Civil', o ator baiano Wagner Moura falou sobre o orgulho que sente pelo Vitória, time do coração, durante entrevista ao podcast PodPah. “Ser Vitória é uma parte fundamental da minha vida, porque eu sou muito Vitória. Tipo 13", disse.

Wagner Moura comentou sobre o desempenho atual do Vitória, que foi campeão estadual em cima do rival Bahia este mês e voltou a disputar a Série A do Brasileiro após cinco anos. A estreia com derrota para o Palmeiras, por 1x0, no Barradão, não desanimou o ator.

"O Vitória começou o campeonato agora perdendo para o Palmeiras lá no Barradão, mas eu fiquei feliz, porque o Vitória deu testa. É um time que tem um orçamento de 7 milhões, cara. Foi campeão em cima do Bahia que tem uma folha salarial de R$ 50 milhões. Pegou o Palmeiras e foi 'pá' cima. O Vitória está em um momento que está me dando muito orgulho", disse.

Wagner Moura também comentou sobre o momento de sintonia entre time e torcida, especialmente nos jogos no Barradão. O ator até fez referência a uma citação da torcida em provocação ao rival Bahia.

"Não é um time super técnico, mas essa energia do Vitória com a torcida no Barradão eu nunca vi. De todos os 20 e tantos anos que eu vou para o Barradão, eu nunca vi como agora. O Barradão está incrível, "chama o Samu". O estacionamento do Barradão é uma festa, é uma beleza. Quando eu estou em Salvador, eu vou no Barradão", afirmou.