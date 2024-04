'CADÊ MANI?'

Equipe de Davi explica por que o campeão do BBB 24 ainda não encontrou a mulher, Mani

Depois da entrevista do campeão do BBB 24, Davi, ao 'Mais Você', na manhã de quarta-feira, 17, em que o brother afirmou para a apresentadora Ana Maria Braga, que ainda "está namorando" e em um "período de conhecimento" com a mulher Mani Rego, a web começou a questionar o motivo dos dois ainda não terem se encontrado. Segundo a equipe de Davi, a agenda dos dois "está cheia".