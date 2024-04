ANTES DA FAMA

Parentes e amigos de Davi relembram infância do vencedor do BBB em Cajazeiras: ‘Sempre batalhou muito’

Davi morou com o pai e a irmã após a separação dos pais

Maysa Polcri

Publicado em 18 de abril de 2024 às 05:30

Tia de consideração e vizinha, Marinalva cuidou de Davi quando a mãe saía para trabalhar Crédito: Marina Silva/CORREIO

O “calma, calabreso” já estava na boca do povo há mais de dois meses quando Davi Brito foi consagrado campeão do Big Brother Brasil 2024, na madrugada de quarta-feira (17). Baiano raiz, daquele tipo que faz questão de mostrar de onde veio, o vencedor levou o nome de Cajazeiras para o mundo. E recebeu algo tão grandioso de volta: o carinho de uma cidade inteira. Enquanto cumpre os compromissos após o programa no Rio de Janeiro, familiares e amigos do bairro acompanham à distância o sucesso do baiano.

Quando atendeu a reportagem, Marinalva Almeida Santos, de 59 anos, estava com uma expressão cansada. “Eu fui dormir de madrugada, acordei agora a pouco, umas 10 horas”, justificou a autônoma. Mesmo após o anúncio da vitória de Davi Brito, a tia de consideração demorou para conseguir dormir. A emoção foi grande. Afinal, o menino que ela cuidou e viu crescer na frente de casa, virou um dos rostos mais conhecidos do Brasil.

A entrevista com Marinalva Almeida não estava marcada. Mas, como entre Cajazeiras e Fazenda Grande IV quase todo mundo se conhece, não foi difícil encontrar a casa dela. No ponto de ônibus próximo ao final de linha de Fazenda Grande IV, a reportagem encontrou uma amiga de Davi da igreja, que apresentou Marinalva. Mesmo surpreendida pela visita inesperada, a vizinha não economizou palavras para falar dele.

“Davi sempre foi um menino bom e trabalhador. O pai dele acordava de manhã cedo e fazia banana real e pastel. Num instante ele subia a rua, até o final de linha, e vendia tudo aos cobradores. Ele sempre foi muito ligeiro”, conta Marinalva. Quando os pais se separaram, Davi e a irmã continuaram morando com o pai, Dermeval de Brito, na casa em frente a residência de Marinalva. Dermerval foi pastor de uma igreja nas redondezas.

Rua onde Davi viveu boa parte da vida, próximo ao final de linha de Fazenda Grande IV Crédito: Marina Silva/CORREIO

“A família é muito guerreira. Eles enfrentaram muitas dificuldades que as famílias pobres passam. Chega me dá vontade de chorar porque eu cuidei dele e da irmã quando eram bem pequenos. Ele merece todo o sucesso do mundo”, diz Marinalva emocionada. Ela e a filha não sabiam do sonho de Davi em cursar medicina, mas Marinalva é categórica em dizer que se ele quiser, vai conseguir. “Sempre foi determinado”, afirma a vizinha, que se tornou parte da família.

Na casa de dois andares onde Davi cresceu, já não restam mais pessoas. Antes do programa, ele já tinha se mudado e vivia com a namorada Mani Reggo. Há algumas semanas, o pai e a irmã deixaram a localidade. A única lembrança da presença da família na residência é a cadela Amora, que ficou para trás e sob os cuidados de Marinalva.

O tio de Davi, Ezequiel Marques, irmão do pai dele, continua morando na mesma rua. Foi com o tio que Davi vendeu água na Estação da Lapa, história que contou no BBB e viralizou nas redes sociais. “Ele trabalhou comigo na Lapa. Eu tinha uma banca na parte de baixo e ele vendia água na parte de cima. Era eu, ele e um filho meu que faleceu”, conta. Ele faz questão de dizer que o campeão se comportou no programa da mesma forma que levava a vida na vizinhança.