'OBRIGADO, MEU DEUS'

Discreto, pai de Davi aparece chorando e de joelhos após vitória do filho no BBB 24

No "Daviverso", formado por familiares do campeão do BBB 24, o pai Dermeval de Brito é o mais discreto. Enquanto a esposa Mani Reggo, mãe Elisângela Brito e irmã Raquel Brito dão várias entrevistas e somam milhões de seguidores na web, o patriarca poucas vezes quebrou o silêncio.