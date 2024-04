MUITO DINHEIRO

De Bambam a Davi: veja quanto cada vencedor do BBB ganhou

Desde 2002, o @bbb já premiou 24 pessoas. O último vencedor, o baiano Davi Brito (@daviooficialll) faturou a maior premiação da história do programa: R$2,9 milhões. A bolada que o ex-motorista de app ganhou é bem acima dos R$500 mil que foi por muitos anos a premiação do programa. Reveja, nesse vídeo, todas as premiações de todas as edições do programa. E para você, qual foi a pessoa que ganhou que mais mereceu a premiação? Escreva nos comentários!