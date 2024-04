GANHOU BOLSA DE ESTUDOS

Davi vai precisar prestar vestibular e escolher entre duas cidades baianas para cursar medicina

Baiano ganhou uma bolsa integral de estudos durante uma dinâmica no programa; Na Bahia, o curso de medicina da Estácio só está disponível em duas cidades

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de abril de 2024 às 10:30

Na Bahia, a Estácio tem escolas de medicina em Alagoinhas e Juazeiro Crédito: Globo

O ganhador do Big Brother Brasil 2024, Davi Brito, vai precisar prestar vestibular e escolher entre duas cidade baianas para cursar medicina na Faculdade Estácio. Citado pelo novo milionário como sonho a ser realizado, a vontade de ser médico se tornou mais concreta quando o baiano ganhou uma bolsa integral durante uma dinâmica no programa. No entanto, Davi precisará se mudar de Salvador para estudar nesta universidade.

A Estácio explicou ao CORREIO que as escolas de Medicina da faculdade fazem parte do Instituto de Educação Médica (Idomed), grupo que reúne 17 escolas médicas. Por meio do Instituto Yduqs, organização de impacto social da qual Estácio e Idomed fazem parte, a instituição viabilizou a bolsa integral de Davi.

No entanto, o campeão do BBB vai precisar cumprir os requisitos normais de ingresso para sua graduação, ou seja, prestar vestibular. As inscrições, inclusive, estão abertas e as provas serão realizadas nos dias 10/5 ou 16/6. Será que o campeão vai ter agenda?

A Estácio também informou que, na Bahia, o Idomed possui unidades nos municípios de Alagoinhas e Juazeiro. A graduação só está disponível na modalidade presencial e tem um total de seis anos de duração, incluindo os quatro semestres do internato.

"Como uma universidade que está há mais de 50 anos ajudando as pessoas a realizar seus sonhos, estamos muito satisfeitos em poder fazer o mesmo pelo Davi. Vencida essa etapa, temos certeza de que será uma experiência transformadora para ele", diz a nota.

