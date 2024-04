FOCADO NOS ESTUDOS

"Tenho que estudar durante 10 anos sem trabalhar", diz Davi sobre prêmio do BBB 24

Em bate-papo com Alane e Matteus, o morador de Cajazeiras contou que pretende ficar focado nos estudos por quase uma década, já que ganhou uma bolsa de estudos dentro do reality show.

"Agora que tu tem a bolsa, o que tu vai fazer com o prêmio se tu ganhar?", questionou Alane. O amigo Matteus respondeu que Davi vai se manter com o dinheiro e viver com a grana.

"É porque, no caso, se eu for estudar e não trabalhar, não vou ter dinheiro para me manter e vou ter que parar de estudar para me manter de novo. Eu quero estudar sem parar e trabalhar na minha profissão", finalizou.