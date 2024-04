DECLAROU TORCIDA

Léo Santana comemora ao vivo na Globo vitória de Davi para final do BBB

Cantor estava no estúdio do Encontro

O cantor Léo Santana comemorou ao vivo a vitória do baiano Davi Brito para uma vaga na final do BBB, durante participação no programa Encontro, da TV Globo, na manhã desta sexta-feira (12). Ele acompanhava a prova que estava sendo exibida no telão no momento em que Alane desistiu e Davi se tornou o último líder da edição. O artista não escondeu a torcida e vibrou.