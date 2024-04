BAIANO NA FINAL

Davi vence a prova e é finalista do BBB 24; confira

O baiano Davi conseguiu ser o primeiro finalista do BBB 24 nesta sexta-feira (12) após Alane desistir da prova com um pouco mais de 10 horas de disputa.

"Desculpa mãe, me desculpa. Não tô aguentando", Alane diz, chorando, antes de deixar a ficha cair.

Davi saiu da área de provas e comemorou com os colegas que estavam dentro da casa. Alane, no entanto, se jogou no chão e chorou de tristeza por desistir da prova.