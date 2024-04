CONFINADO VAI PARA A FINAL

Prova do Finalista do 'BBB 24' já ultrapassa 9 horas de duração

A Prova para ter o primeiro finalista do BBB 24 continua acontecendo nesta sexta-feira (12). Alane e Davi seguem na disputa após nove horas de competição. A dinâmica começou às 23h45, após a saída de Bia do reality show.

A disputa é a seguinte: os participantes, representando as escovas de um lava jato, precisam se manter em cima de uma plataforma giratória segurando um disco com o logotipo do patrocinador, e só podem usar somente as mãos ou os braços.