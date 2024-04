SAIU DO REALITY

Beatriz é a 20ª eliminada com 82% da média dos votos do BBB 24

Beatriz foi a 20ª eliminada do BBB 24 na noite desta quinta-feira (11). A vendedora deixa o reality com 82,61% da média dos votos para sair. Em segundo lugar ficou Isabelle, com 9,86% dos votos. Davi é o participante menos votado, com 7,53% da média dos votos.