BBB 24: 5 momentos marcantes da emparedada Beatriz na casa

Veja algumas das pérolas e discussões da participante que renderam bons memes nas redes sociais

Publicado em 11 de abril de 2024 às 00:25

Beatriz viralizou nas redes sociais em diversos momentos e marcou o BBB 24 (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) Crédito:

Nesta terça-feira (09/04), o 20º paredão do BBB 24 foi formado. Dessa vez, Beatriz – ao lado de Davi e Isabelle – disputa a permanência na casa mais vigiada do Brasil. Indicada à berlinda por um contragolpe do baiano, com quem teve um recente embate, a sister defendeu a sua permanência no jogo, ressaltando que o país conhece a sua trajetória e personalidade.

“Meu Brasil do Brasil, eu ouvi hoje ‘você não sabe quem você é’, mas eu sei quem eu sou. Eu sou essa Bia que sente medo, e eu superei o meu medo pela minha família. Vocês também sabem quem eu sou, por isso eu peço, por favor, para ficar”, disse a participante.

Para te ajudar a decidir se ela deve permanecer no programa, selecionamos alguns momentos marcantes da sister no game, que renderam bons memes nas redes sociais. Confira!

1. Discurso contra o Buda no “Sincerão”

No começo do jogo, Beatriz ganhou destaque nas redes sociais devido ao quadro “Sincerão”. Ao participar da dinâmica, a sister gerou memes e arrancou boas risadas do público ao citar que aproveitou os shows de Belo e Ludmilla, após ser chamada de “biscoiteira” por Buda (Lucas Henrique).

“Eu sou assim, tenho esse brilho, essa alegria. Estou no Big Brother, cheguei aqui pela minha história, pelo que eu sou. Não sou obrigada a chegar aqui e me moldar, me fechar. Eu sou assim. Gosto de cantar. Belo veio, vem Belo: ‘derererê’. Ludmilla veio, vem ombrinho com Ludmilla e acabou. Você está achando ruim? Tem um botão na sala, lindão, gigante, você aperta aquele botão e sai”, contrariou ela.

2. Festas do líder

Na sua primeira festa do líder, Beatriz celebrou o reinado relembrando o trabalho de camelô no Brás, em São Paulo. Logo no início da comemoração, ela anunciou animadamente mercadorias em barracas de frutas e roupas, e os brothers e as sisters se reuniram para assistir. No entanto, a reação dos participantes chamou a atenção do público, que não deixou passar e fez diversas piadas sobre as cenas. Alguns dos destaques foram o “olha o rapa” e o sorriso travado da vendedora.

Em sua segunda festa como líder, ela voltou a ser motivo de comentários ao fingir que estava apresentando um programa. Ao lado de Giovanna, a sister se complicou ao não saber o significado de “BH”:

Beatriz: “ Giovana , você é mineira?” Giovanna: “Sou mineira, de BH” Beatriz: “De BH? Qual cidade?” Giovanna: “Belo Horizonte”.

3. Queda da Sabrina Sato

Conhecer pessoas famosas é algo que deixa a vendedora extremamente animada. Por isso, não faltam cenas icônicas para relembrar, principalmente nas festas. No show da Ivete Sangalo, por exemplo, bater cabelo na frente da cantora foi alvo de muitos comentários, especialmente pela reação da artista, que até proferiu um palavrão. Em outro momento, a sister também viralizou ao cometer uma gafe e pedir uma música de Xande de Pilares a Xanddy Harmonia.

Porém, o que marcou mesmo foi a cena dela derrubando a apresentadora Sabrina Sato na sala da casa do BBB. Ela ficou tão eufórica que agarrou a apresentadora e a levou ao chão. “Me ajuda, gente!”, foi o único pedido da Sabrina, que logo foi amparada pelos demais participantes, que caíram na risada.

4. Briga com Pitel e Giovanna

Em mais um “Sincerão”, Beatriz rendeu o que falar. Após Pitel colocá-la em sua mira na dinâmica, as duas discutiram. Na justificativa, a então líder afirmou que era chato quando Bia, por exemplo, pedia músicas para os artistas . Porém, ela não gostou e rebateu: “Eu volto a falar, essa é minha alegria, é o meu jeito. Eu não vou mudar, não vou parar. Essa sou eu”.

A discussão sobrou até para Giovanna, que foi chamada de “planta que o gnomo rega”. Depois do ocorrido, a vendedora tomou mais uma punição, entre tantas comentadas pelos participantes, dessa vez por tomar banho com microfone.

5. Desfile de frutas

Após criar um sutiã com casca de laranja, a sister entrou para a lista de assuntos mais comentados da rede social X (antigo Twitter). No programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt alertou sobre o perigo do contato da casca da laranja com a pele. E a customização não parou por aí. Depois, ela também criou um visual totalmente novo com casca de banana. “Uma roupa com casca de banana, algo inédito na história do BBB. Adoro essas coisas”, disse.