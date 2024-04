ACABOU

Entenda o rompimento entre Davi e Beatriz, ex-aliados que se enfrentam em Paredão no 'BBB 24'

O conflito começou durante o Sincerão na segunda-feira, 8, Davi deu o rótulo de "egoísta" para Bia. Com isso, eles discutiram ao longo da madrugada. "Falou de mim, vai me ouvir falar", disse a vendedora do Brás.

Depois do conflito, Bia conversou com Alane. "Eu cavei minha própria eliminação", disse a paulista.

"Por favor, não me procure mais. Eu já falei isso pela segunda vez. Eu sou idiota que ainda venho e escuto. Não me procure mais", continuou.

Magoados, Davi e Beatriz falaram sobre o assunto separadamente com seus aliados. Em conversa com Isabelle e Alane, Bia declarou que pretende ir ao confessionário caso o motorista a procure para conversar de novo. "Vou falar com a produção: ‘Tá me perturbando, tá vindo atrás de mim o tempo todo’", disse.