ACABOU A ALIANÇA

Davi chama Beatriz de 'imatura' e 'egoísta' e dupla protagoniza briga no BBB 24

Aliados no jogo, Beatriz Reis e Davi Brito brigaram na noite de segunda-feira (8) por causa dos comentários feitos na dinâmica do Sincerão, no BBB 24, e indicaram um possível racha na reta final da competição. A discussão esquentou quando o baiano colocou a plaquinha de egoísta para a sister, depois ele ainda chegou a chamar Bia de imatura.

“Quando você tá no Paredão, sempre vai lá na cozinha e quer comer toda sua comida pra não deixar nada pra ninguém caso saia do programa. [...] Você só pensa em você, não pensa em quem está do seu lado”, apontou. Ele ainda relembrou o episódio em que Bia se livrou do paredão e ficou feliz, mesmo Alane estando em risco.