LÍDER DA SEMANA

Davi lembra de episódio de racismo sofrido em Salvador: 'Saíram correndo'

Após conquistar a sua primeira liderança do BBB 24 neste domingo (7), o baiano Davi Brito desabafou com a colega de confinamento Isabelle sobre as oportunidades geradas a partir da sua participação no reality e os desafios enfrentados como uma pessoa negra.