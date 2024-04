ARREPENDIMENTO

Após rever brigas, Bin se envergonha de tretas com Davi e pede desculpas à família do baiano

O eliminado da noite desta quinta-feira (4) foi o MC Bin Laden, que saiu da casa e foi direto para o Bate-Papo BBB no Globoplay. Ele foi recepcionado pelos apresentadores, que já mostraram as tretas que o cantor teve com o pessoal do programa.