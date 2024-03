BRIGA GENERALIZADA

BBB 24: Davi, Matteus e MC Bin Laden se envolvem em briga e Boninho interfere: 'Acabou'

Por pouco brothers não performaram uma briga física; um dos dummies tentou interferir na confusão, mas Boninho exigiu que a confusão fosse finalizada

Publicado em 25 de março de 2024 às 23:50

A dinâmica Sincerão do Big Brother Brasil terminou em confusão na noite desta segunda-feira (25). No final do programa ao vivo, os emparedados Matteus e MC Bin Laden continuaram com uma discussão fervorosa e Davi se aproximou da dupla para impedir uma briga física. No entanto, a confusão acabou se estendendo e foi necessária a intervenção do Big Boss, o diretor Boninho, para evitar uma briga generalizada.

Tudo começou quando, durante o bate-boca, Matteus afirmou que o funkeiro queria intimida-lo. "Deixa de ser bobalhão", diz Matteus. "Bobalhão é você", afirma MC Bin Laden. "E outra coisa tu quer me intimidar. Tu não é dono de ninguém", declara o gaúcho. "E você quer me intimidar por quê?", questiona o funkeiro.

"Você que está me intimidando", diz Matteus. "Você que está me intimidando. Eu fui puxar assunto com você? Fui puxar conversa com você?", pergunta MC Bin Laden. "Você acha que é bonzão?", questiona o gaúcho.

Nesse momento, Davi chega na conversa e tenta separar a briga. "Por que você está colocando a mão em mim?", questiona MC Bin Laden. "Calma", diz Davi. "Não precisa pôr a mão", afirma o funkeiro. "Não precisa se meter. Barulho até portão de lata faz. Tu quer gritar, não adianta gritar comigo", declara Matteus.

Davi entra na discussão e enfrenta o funkeiro. Os dois trocam xingamentos durante a confusão, que rapidamente se torna generalizada. "Otário! Traíra!", dispara Davi. Bin devolve gritos para o baiano, enquanto brothers tentam separar a briga. "É isso o que ele quer!", reclama Beatriz.

"O que você quiser, eu quero em dobro! Seu comédia!", dispara Bin para o brother. "Seu otário!", retruca Davi. O funkeiro segue usando os argumentos sobre o jogo: "Eu vim jogar!".

"Tá me peitando? Tá me peitando?", dispara Bin, enquanto os dois se confrontam. Davi segue acusando o brother. "Você traiu a Fernanda e a Pitel... Traiu o Rodriguinho", afirma o baiano. "Não traí ninguém, não", rebate o músico.

Matteus tenta apaziguar a situação, mas Bin rebate o gaúcho. "Sai você! Sai você!", grita o funkeiro. Os brothers se enfrentam e são separados pelos confinados, até que os dummies tentam alertá-los.

No momento mais acalorado da discussão, o dummy presente na casa faz um sinal para que a dupla pare e se afaste. Mesmo com os alertas feito pelos confinados, a discussão se prolonga e o Big Boss resolve intervir ao ver Bin Laden correndo em direção a Davi. "Atenção Senhores, atenção Davi, atenção Bin Laden: Acabou, parou, acabou! Passaram do ponto", determinou o diretor do programa. Veja o momento:

Internautas pedem expulsão de Davi e Bin Laden

Nas redes sociais, os internautas pediram a expulsão dos dois participantes. "O Davi chamando o bin para “briga” e isso também é o que seu Boninho?", questiona uma internauta. "Na próxima briga o Boninho bota 2 dummy pra segurar alguém enquanto o alecrim agride", disse outro sobre o baiano. "Talvez Bin Laden, no calor da emoção, nem percebeu a cabeçada que levou", alertou telespectador.

Já contra Bin Laden, o público alerta que o funkeiro deu uma cotovelada e derrubou Lucas Buda enquanto ele tentava segura-lo. "Essa foi uma das cotoveladas que o Bin Laden deu no Lucas Calabreso. Merece ser expulso sim!", alertou uma pessoa postando vídeo do momento. "O Bin Landen dando duas sequencias de cotoveladas no Lucas Calabreso. Se isso não é motivo pra expulsão direta, eu não sei mais o que é", concordou outro usuário do X.

O público também apontou favoritismo do programa pelo baiano. "Boninho com medo de ter que expulsar o Bin e Davi juntos, pediu para o dummy se meter. Não deu jeito, aí teve que ele mesmo gritar com os dois pra terminar a briga. Que situação", disse um usuário do X. "Uma coisa é certa, o Boninho já tem o campeão dele! Só interviu porque a briga era com o Davi, se fosse qualquer outra pessoa ele não ia se meter, o medo dele era ter que expulsar o Davi! É isso", finalizou outro.