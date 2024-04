ELIMINAÇÃO

BBB24: MC Bin Laden é o 17º eliminado do reality

MC Bin Laden foi o 17º eliminado no paredão do Big Brother Brasil 24. O cantor deixa o reality com 80,34% da média dos votos para sair. Davi, o outro emparedado, ficou com 19,66% dos votos e permanece no jogo, agora como integrante do TOP 7.