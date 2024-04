VEJA NOVO NOME

MC Bin Laden mudará nome artístico após fim do BBB 24, confirma equipe

Com um nome polêmico que já impediu sua entrada nos Estados Unidos, MC Bin Laden planeja trocar a alcunha após o fim do BBB 24. A intenção do artista de 30 anos, nascido Jefferson Cristian dos Santos Lima, é "renascer".