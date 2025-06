SORTE GRANDE

Aposta única fatura R$ 127 milhões na Mega-Sena

Bilhete simples feito em Matozinhos acerta sozinha as seis dezenas do concurso 2.878

Uma aposta registrada na cidade de Matozinhos, em Minas Gerais, foi a única vencedora do concurso 2.878 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (21). O sortudo acertou as seis dezenas e vai receber sozinho a quantia de R\$ 127.048.366,05.>

A aposta, do tipo simples, foi feita na Lotérica Mega Sorte. Os números sorteados foram: 15, 16, 43, 46, 47 e 51.>

O concurso também premiou 116 apostas com cinco acertos, cada uma recebendo R\$ 75.238,28. Já outras 9.239 apostas acertaram quatro números e levaram R\$ 1.349,50 cada.>

O próximo sorteio da Mega-Sena acontecerá na terça-feira (24). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pelo site da Caixa Econômica Federal, disponível em computadores, celulares ou outros dispositivos.>