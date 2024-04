HOMENAGEM

BBB 24: Câmara Municipal de Salvador aprova Medalha Zumbi dos Palmares para Davi

“Ao longo do programa, Davi tem sido alvo de preconceito em função de sua cor, condição social e por ser nordestino, demonstrando uma postura admirável de resiliência e dignidade. Sua participação no BBB24 tem sido marcada por momentos de confronto com situações desafiadoras, nas quais ele tem se mostrado forte e determinado”, declara a proposta.

“Por sua trajetória de vida, por sua postura firme e digna diante do preconceito enfrentado desde o início desta edição do BBB, pela forma como tem lidado com as adversidades no programa faz jus à Medalha Zumbi dos Palmares. Davi representa os valores de luta, superação e dignidade que a medalha busca homenagear. Sua história é um exemplo inspirador de como é possível enfrentar o preconceito e as dificuldades com coragem e dignidade, tornando-o digno do reconhecimento e da honra representada por esta medalha”, finaliza a justificativa.