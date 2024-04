INVESTIGAÇÃO

Racismo contra Davi: MP baiano pede ao Twitter dados de quatro suspeitos

No dia 12 de março, o MP já tinha divulgado o início da investigação sobre casos de racismo contra o baiano . Segundo a promotora de Justiça Lívia Sant’Anna Vaz, a representação foi protocolada no dia 11 de março pelo representante da vítima.

De acordo com Lívia, as empresas responsáveis pelas redes sociais, onde teriam ocorrido as ofensas racistas, serão contatadas para enviar informações dos perfis que teriam adotado a prática criminosa, com o objetivo de identificar os autores.

Ela orientou que as pessoas devem realizar denúncias caso se deparem com expressões dessa natureza, “printando” o conteúdo e anotando o endereço (URL) dos perfis fizeram as ofensas criminosas. As denúncias podem ser realizadas ao MP por meio do Disque 127, do site de atendimento ao cidadão e também pelo e-mail.