O ADEUS DA EX-SISTER

Fora do BBB 24, Leidy Elin admite que jogar roupas de Davi na piscina 'não foi bonito'

Ex-sister repudiou sua atitude dentro da casa

Publicado em 27 de março de 2024 às 08:47

Leidy Elin, BBB 24 Crédito: Globo

A eliminada da semana, Leidy Elin, saiu do BBB 24 na noite desta terça-feira (26), e observou suas atitudes dentro da casa, principalmente a que ela jogou as roupas de Davi na piscina.

Em conversa no Bate-Papo BBB, exibido no Globoplay, a sister recordou que começou a sentir ranço do baiano após identificar que ele queria levar os Puxadinhos para jogar com ele.

Com isso, as discussões foram aumentando gradativamente, ao ponto dela jogar a mala inteira do ex-colega na piscina após o programa ao vivo.

"[Sobre] Jogar a mala dele na piscina, eu falei lá dentro: foi bonito? Não! Não foi bonito. Faria de novo? Não, não faria. Em relação à discussão, eu desci o nível que nem ele. Para mim, ele desce o nível com todo mundo. Não é certo, minha mãe fica arrasada", justificou.

Ela explicou que tinha percebido a forma como Davi joga, e admitiu que ele tem feito jogadas para fazer movimentações na casa, causando o paredão entre Leidy e o baiano.

Ainda sobre a piscina, Leidy recordou que sua atitude pode ter sido comparada com a de Tina e Fernando, do BBB 2.

Em um trecho do discurso com Tadeu, o apresentador deixou focado que ela se entregou no jogo, mas que esqueceu que algumas pessoas podem ser traiçoeiras.