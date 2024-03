RECORDE DE VOTOS

BBB 24: Leidy Elin é a 14ª eliminada do reality com 88% dos votos

Até este paredão, sister não havia recebido nenhum voto da casa, conquistando um recorde no reality show e ultrapassando edições anteriores

Publicado em 26 de março de 2024 às 23:52

Leidy Elin foi a mais votada para sair da casa mais vigiada do Brasil no 14º paredão do Big Brother Brasil 2024, nesta terça-feira (26), com 88,33% dos votos. A trancista disputava permanência na casa com Davi (6,76%), Bin Laden (3,84%) e Matteus (1,07%), e foi eliminada na sua primeira passagem pelo paredão. Até então, ela tinha o recorde de mais dias sem receber votos, com 77 dias ilesa.

A rival do baiano Davi ainda bateu outro recorde: o de rejeição em uma temporada, e em um paredão quádruplo, ainda por cima. Ela superou o recorde de Raquele Cardozo, que deixou a casa com 87,14% em um paredão triplo. Leidy Elin foi parar no paredão após ser a segunda pessoa mais votada pela casa no último domingo (24).

Veja como foram as últimas semanas de Leidy Elin na casa do BBB 24

Leidy perdeu a confiança em Beatriz e Alane

Ex-fadas, Leidy entrou em conflito com as amigas Beatriz e Alane após uma briga com Davi. Depois de uma dinâmica do Sincerão, o baiano lançou para os brothers uma movimentação de jogo da sister. Leidy já havia alertado para as amigas que não gostaria que o motorista de app ficasse sabendo de suas estratégias, mas, mesmo assim, Alane contou para o Davi sobre um voto da trancista.

Leidy joga as roupas de Davi na piscina

Na semana seguinte, Leidy Elin e Davi, que não estavam participando do Sincerão começaram a discutir na sala. Ao fim da dinâmica, todos foram para o gramado onde os ânimos se exaltaram novamente. Leidy então cumpriu o que planejou na discussão anterior e jogou as roupas de Davi na piscina. A sister foi até o Quarto Magia, pegou a mala e as roupas do brother e jogou todos os objetos na piscina.

Leidy joga a mala de Davi na piscina e dispara: "Eu não sou baixa? Então, agora eu vou ser subterrânea" ? #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/eM5QkQrvVQ — Big Brother Brasil (@bbb) March 12, 2024

Leidy rompe de vez com as fadas

Alane e Leidy deram início a uma discussão acalorada na última terça-feira (19). Elas, que mantinham uma aliança no reality anteriormente, trocaram acusações mútuas depois de um atrito gerado por supostas novas amizades no jogo.

A conversa começou entre Leidy e Beatriz, que debateram o motivo do afastamento da trancista do trio. Leidy alegou não gostar de Davi e acusou as duas amigas de terem se aproximado do motorista de aplicativo. Já Beatriz criticou a proximidade da antiga aliada com Fernanda.

Um pedacinho da briga entre Leidy x Alane x Beatriz.



Leidy foi perguntar se Bia tava irritada com ela depois das brigas.#BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/kk7BeHVdZL — TAG revista (@tagrevista_) March 20, 2024

"Ela é falsa", acusou a vendedora. "Vocês ficam com o Davi, uma pessoa que eu não suporto", rebateu a trancista. Alane tenta entrar no assunto, mas Leidy diz que estava conversando apenas com Beatriz. "Tem que parar de se meter e achar que tudo é sobre você", diz ela.

A conversa, então, começa a escalonar e a bailarina discute com a sister. "Sinceramente, Leidy, a sua amizade é rasa e eu não vou esperar a sua amizade", alegou Alane. "E nem eu a tua", respondeu a trancista. Assista:

Leidy usa contragolpe para colocar Alane no paredão

O rompimento com as fadas ficou explicito no último domingo (24), quando já no paredão, Leidy usou o contragolpe da segunda pessoa mais votada da casa para incluir sua ex-aliada, Alane, na berlinda. Ela chega a dizer que puxaria Isabelle, mas mudou de ideia e justificou: "Eu falei que, se tivesse Contragolpe, ia puxar a Isabelle porque eu tinha sentido que não votaria nas meninas que tive troca aqui dentro, mas já vi que pra elas tanto faz. Então, vou puxar a Alane [...] porque ela votou em mim, estou trocando", diz ela, relembrando uma conversa com Beatriz sobre opções de voto.