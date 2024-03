PREPARAÇÃO

BBB 24: Globo avisa família de Leidy Elin que sister deve ser eliminada

O resultado do paredão do BBB 24 só será revelado oficialmente na edição desta terça-feira (26), mas a TV Globo já avisou a família de Leidy Elin que a sister provavelmente será eliminada. Segundo a revista Contigo, a medida foi tomada ajudar a carioca após deixar o reality.

A emissora deve até romper a tradição da família encontrar a participante apenas no hotel. As pessoas próximas verão Leidy ainda nos estúdios.

O motivo de tamanho zelo, de acordo com a publicação, é que a participante deve sair com alta rejeição. Após confrontar Davi, favorito da edição, a carioca despertou raiva de parte do público.