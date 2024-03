BBB 24

Leidy Elin debocha ao falar de Davi: 'Mexi com o alecrim dourado do Brasil'

Trancista conversava com Raquele sobre sua eliminação

Ao falar sobre a possibilidade de ir para o paredão, Leidy Elin se disse tranquila e afirmou que, caso saia do BBB 24, vai justificar que um dos motivos foi sua briga com o baiano Davi.

"Ai, estou tão tranquila se eu for para o Paredão. Eu sei que, se eu for, eu vou sair", diz a trancista em conversa com Raquele.