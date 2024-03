SAIU DA CASA

BBB 24: Raquele é a 13ª eliminada do reality com 87% dos votos

Doceira disputava lugar na casa com as amigas Alane e Beatriz

Raquele foi a 13ª eliminada do BBB 24 no paredão desta terça-feira (19). A doceira deixa o reality com 87,14% da média dos votos para sair. Em segundo lugar ficou Alane, com 10,94% da média. A participante com menos votos para sair foi Beatriz, com 1,92%.