BIG BROTHER BRASIL

BBB 24: Raquele fala de amizade entre Davi e Isabelle: 'só pela vinhetinha'

Giovanna e Raquele comentam sobre a aproximação de Isabelle com o grupo das Fadas

Giovanna e Raquele comentam sobre a aproximação de Isabelle com o grupo das Fadas no Big Brother Brasil 2024. Raquele, então, comenta a amizade entre Davi e Isabelle, e diz que a dançarina não está confortável com essa aproximação.