RECEIOS

BBB 24: Davi revela medo de não conseguir pagar a faculdade de medicina

Baiano comentou sobre as expectativas para a saída do programa

Publicado em 29 de março de 2024 às 09:07

Davi, no BBB 24 Crédito: Globo

A Bahia está no Top 10 do BBB 24, e Davi já está pensando na vida após o programa, principalmente sobre seus estudos em torno do curso de medicina.

A final será no dia 16 de abril, e em conversa com Isabelle, Alane e Matteus, o morador de Cajazeiras comentou que vai deixar documentado a passagem pelo BBB 24.

"Temos muito para contar. Eu vou comprar um caderno de 300 folhas e escrever a história desde que saí de casa até chegar aqui dentro. Muito 'fala, fala', 'disse, me disse', muita confusão. Mas o sentimento é de gratidão", disse.

Davi falando que quando sair vai escrever um livro de 300 paginas contando como foi viver o big brother desde o momento em que a produção buscou ele em casa.



Onde faço pra já comprar o meu? 😅

(📸Vídeo/Reprodução: TV Globo) pic.twitter.com/qJvrlfzuzx — Davi Brito 🚗 (@davibritof) March 29, 2024

No entanto, em outro momento de conversa com os colegas confinados, Davi reforçou que, mesmo com a bolsa de estudos que ganhou no BBB 24, ele continua com medo de ter de abdicar da faculdade para conseguir se manter, já que vai precisar ficar na universidade o dia inteiro para estudar.

"O maior medo, que se gerou agora dentro de mim, é eu não ter dinheiro para concluir os 10 anos de faculdade que tenho para fazer. A faculdade de medicina são 10 anos. E se eu não tiver dinheiro para me manter estudando? Eu vou entrar na faculdade de manhã e vou sair à noite. Eu fico me perguntando se vou ter que parar de estudar mais uma vez para poder trabalhar e ter que me sustentar", disse.