REI DO CUSCUZ

Homem ganha torneio ao comer 1kg de cuscuz em 4 minutos; veja vídeo

Com apenas quatro minutos e 13 segundos, ele terminou o prato e se tornou o Rei do Cuscuz de Palmas

Um homem chamado Renato Lopes ganhou R$ 1 mil ao comer um quilo de cuscuz durante uma competição. Com apenas quatro minutos e 13 segundos, ele terminou o prato e se tornou o Rei do Cuscuz de Palmas.

O evento foi realizado pela rede de lanchonetes "Alô Lanches" na última quarta-feira (20), com mais outros cinco participantes.

Ao entrar na disputa, cada competidor recebe um corpo com água, um copo com refrigerante e outro com manteiga.