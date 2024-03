FUGIU DE PROGRAMA

'Migrante influencer' que incentiva invasão de residências por ilegais nos EUA é classificado como fugitivo

O "migrante influencer" que encoraja outros ilegais a invadir os EUA e ocupar as casas dos cidadãos escapou das autoridades pouco depois de chegar ao "país e está fugindo das autoridades de Imigração, revelou o "NY Post". As informações são do jornal Extra.

No entanto, Moreno não seguiu as regras e agora está listado como um "fugitivo" do programa, de acordo com documentos internos do Immigration and Customs Enforcement (ICE) vistos pelo "Post".