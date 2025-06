VEJA COMO FUNCIONA

WhatsApp lança IA que resume mensagens sem abrir o chat

De acordo com a empresa, os resumos são produzidos de maneira privada

Usuários do WhatsApp ganharam uma nova funcionalidade que permite visualizar, de forma rápida, os pontos mais relevantes de uma conversa sem precisar ler todas as mensagens. A ferramenta é alimentada pela inteligência artificial da Meta e busca tornar mais prático o acompanhamento de diálogos longos ou com muitas mensagens acumuladas. >