NEM TÃO BEM-VINDO ASSIM

Kate Middleton e príncipe William não querem visita de Harry, diz site

De acordo com os informantes, Kate e William não receberiam bem o “drama” de uma visita do caçula do rei Charles III

Alô Alô Bahia

Publicado em 28 de março de 2024 às 19:18

Kate, William e Harry Crédito: Shutterstock

A Família Real britânica está, mais uma vez, envolvida em uma polêmica. Depois das especulações sobre o paradeiro de Kate, rumores sobre o vídeo em que a princesa anunciava o câncer ter sido gerado por inteligência artificial e até o estado de saúde, agora é a vez da relação entre os filhos do Rei ocuparem o centro das atenções.

Ao site The Daily Beast, amigos de William e Kate afirmaram que os dois preferem que o príncipe Harry não os visite no momento.

De acordo com os informantes, Kate e William querem privacidade durante o tratamento da princesa de Gales e não receberiam bem o “drama” que acompanharia a visita do caçula do rei Charles III.

Não é a primeira vez que os irmãos evitam encontros públicos. Em janeiro, quando o rei foi diagnosticado com câncer, e Harry o visitou, brevemente, William também optou por não encontrar o caçula.

Para os amigos da realeza, o casal de Gales ainda desaprovam as declarações de Harry sobre a família real em seu livro autobiográfico.