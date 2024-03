FAMÍLIA REAL BRITÂNICA

Por que William não apareceu no pronunciamento de Kate sobre câncer? Especialistas na realeza explicam

Após a repercussão do pronunciamento, feito em uma rede social, fãs da realeza questionaram o motivo de William, marido de Kate, não aparecer no vídeo

Alô Alô Bahia

Publicado em 26 de março de 2024 às 18:15

Kate, princesa de Gales Crédito: Reprodução

A princesa de Gales, Kate Middleton revelou que está com câncer e que já iniciou tratamento contra a doença. Após a repercussão do pronunciamento, feito em uma rede social, na última sexta-feira (22), fãs da realeza questionaram o motivo de William, marido de Kate, não aparecer no vídeo.

De acordo com o site The Times, uma fonte real afirmou que o príncipe apoia a mulher e a família nos bastidores, e não tinha a necessidade de aparecer na gravação. “[O vídeo] era ela como uma mulher forte, compartilhando uma mensagem forte para a nação. Não precisava de ninguém sentado ao lado dela”, afirmou.

Ao site Hello!, Danielle Stacey, correspondente real do Reino Unido, também se pronunciou. “Entende-se que a princesa de Gales escreveu cada palavra de seu discurso do vídeo, então, pareceu apropriado que Kate levasse a mensagem ao público sozinha. Sua força interior e acho que sua mensagem em vídeo é um grande exemplo disso”, destacou.

“Kate falou do apoio do marido, afirmando que ‘ter William ao meu lado é uma grande fonte de conforto e segurança’ e, sem dúvida, o príncipe está orgulhoso da coragem de sua esposa e por ter escolhido anunciar a notícia da maneira como ela queria”, avaliou Stacey.

